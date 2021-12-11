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В Самаре могут появиться еще 3 автовокзала и 4 автостанции

11 декабря 2021 10:50
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В Самаре могут появиться еще 3 автовокзала и 4 автостанции

В Самаре могут появиться новые автовокзалы и автостанции. Их судьбу решат местные жители. Проголосовать за поправки в Генплане города можно до 11 декабря на сайте мэрии.

Такие изменения в плане поспособствуют изменению транспортной инфраструктуры Самары. На карте «будущего» точки автовокзалов разместились:

  • у стадиона «Солидарность Арена»;
  • у Самарского (Фрунзенского) моста;
  • на месте автостанции «Аврора».

В планах рядом со стадионом организовать два транспортно-пересадочных узла. Чтобы у жителей появилась возможность в одном месте пересесть с автобуса на трамвай и наоборот, протянут пути и оборудуют кольцо для разворота вагонов. Кроме того, у существующего кольца для рельсового транспорта появится автостанция.

Судя по поправкам в Геплан, увеличится и число автостанций. По проекту их четыре:

  • у ж/д станции Пятилетка;
  • у ж/д станции Ягодная;
  • у аэропорта Курумоч;
  • у посадочной площадкой канатной дороги Самара - Южный город.

Напомним, корректировок в Генплане города не мало. Среди них, к примеру, строительство нового моста через реку Самару. По нему планируют пустить третью линию метро, сообщает ГТРК Самара. 

«Обозначение этих объектов в Генплане позволит ускорить работу над ним после включения в государственные и муниципальные программы и при наличии финансирования», - пояснил глава Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

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