В Самаре могут появиться еще 3 автовокзала и 4 автостанции

В Самаре могут появиться новые автовокзалы и автостанции. Их судьбу решат местные жители. Проголосовать за поправки в Генплане города можно до 11 декабря на сайте мэрии.
Такие изменения в плане поспособствуют изменению транспортной инфраструктуры Самары. На карте «будущего» точки автовокзалов разместились:
В планах рядом со стадионом организовать два транспортно-пересадочных узла. Чтобы у жителей появилась возможность в одном месте пересесть с автобуса на трамвай и наоборот, протянут пути и оборудуют кольцо для разворота вагонов. Кроме того, у существующего кольца для рельсового транспорта появится автостанция.
Судя по поправкам в Геплан, увеличится и число автостанций. По проекту их четыре:
Напомним, корректировок в Генплане города не мало. Среди них, к примеру, строительство нового моста через реку Самару. По нему планируют пустить третью линию метро, сообщает ГТРК Самара.
«Обозначение этих объектов в Генплане позволит ускорить работу над ним после включения в государственные и муниципальные программы и при наличии финансирования», - пояснил глава Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.