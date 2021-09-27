В Самаре могут появиться 5 многоуровневых развязок

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Самарский Минтранс опубликовал скорректированный проект планировки территории под строительство Южной обводной дороги.

Согласно эскизам, трассу проложат от улицы Водников до Южного шоссе по правому берегу Самары. Она будет проходить по территории Самарского, Железнодорожного, Советского и Куйбышевского районов и соединять Старый, Самарский (Фрунзенский) и Южный мосты.

"Протяженность дороги составит 9,5 км. Для движения будут доступны четыре полосы — каждая шириной по 3,5 метра. Предусмотрена разделительная полоса шириной в один метр. Также обустроят тротуары шириной 3 метра", - указано в проекте.

На пересечении Южной обводной дороги с улицей Водников (у Старого моста) и Самарским (Фрунзенским) мостом переход сделают в разных уровнях. На перекрестках с Комсомольской, Самарской и Ленинской поставят светофоры.

"Пересечение ЮОД с железнодорожными путями, которые ведут к станциям Самара и Школьная, сделают в виде тоннеля. По нему пустят машины. Для пешеходов в тоннеле сделают тротуар", - объяснили проектировщики.

На перекрестке с проспектом Карла Маркса построят путепровод. По словам проектировщиков, на Южную обводную дорогу можно будет попасть по боковым съездам с проспекта Карла Маркса. Для пешеходов сделают наземные переходы, собощает ГТРК Самара.

Еще одну многоуровневую развязку разместят на пересечении Южной обводной дороги с улицей Белогородской в поселке Толевом. По ней можно будет попасть на Аврору и Заводское шоссе. "С Южной обводной дороги нужно будет повернуть налево на улицу Белогородскую. Уже с нее по существующей уличной сети можно будет выехать на улицу Авроры и Заводское шоссе. Правый поворот исключен. Движение с Белогородской на ЮОД тоже исключено. Движение пешеходов будет осуществляться по переходу на Белогородской", — следует из проекта.

Отметим, что о сроках строительства Южной обводной дороги в Минтрансе пока не сообщают. Пока в профильных программах ведомства фигурирует 2024 год, - пишет 63.ру.

Первый этап предусматривает строительство дороги от улицы Водников до улицы Самарской. Участок в 2,9 километра будет начинаться от пересечения Малярного переулка с улицей Засекина и заканчиваться на пересечении с Самарской. Для машин возведут от двух до четырех полос движения. Общая ширина дороги будет варьироваться от 7 до 15 метров.

Тем временем в Самаре началась подготовка к строительству третьей очереди Фрунзенского моста. Новая дорога пройдет от границы областного центра до дороги «Обход Самары».