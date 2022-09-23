В Самаре изменится расписание речной переправы

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В Самаре изменят расписания сразу нескольких маршрутов речного транспорта. Нововведения вступят в силу с 26 сентября.

— Изменится расписание на маршрутах Самара — Зольное и Самара — Гаврилова Поляна, а также на грузовой переправе Октябрьский спуск — Рождествено, — следует из сообщения на сайте Самарского речного пассажирского предприятия (СРПП).

Пока речной транспорт претерпевает традиционные изменения, связанные со сменой сезонности. Наземный также стал участником небольших реформ. Они коснулись в первую очередь самого популярного маршрута города — автобуса № 67. Автобусы начали следовать по измененному маршруту с 20 сентября, однако, как долго они будут так ездить, — неясно, пишет 63.ру.