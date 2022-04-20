В Самаре изменится расписание автобуса № 50

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В Самаре будет скорректирован маршрут автобуса № 50, который курсирует от Красной Глинки до Ж/Д вокзала.​​​​​​ Об этом сообщили в администрации города.

Изменения просили внести сами жители Красноглинского района. Речь идет о времени выхода двух первых рейсов общественного транспорта от остановки Железнодорожного вокзала. Пожелания граждан учли. Теперь с понедельника, 25 апреля 2022 года, автобусы № 50 начнут отправляться раньше на 10 минут.

Новое расписание на следующую рабочую неделю:

Время выхода от Ж/Д вокзала: 5:50; 6:00; 6:16; 6:32; 6:48; 7:00; 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8.00, сообщает ГТРК Самара.