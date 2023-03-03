В Самаре из-за коммунальной аварии на Солнечной автобусы № 61 пустили в объезд

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В пятницу, 3 марта, около 8 часов утра автобусы № 61 в Самаре временно пустили в объезд. В районе дома № 25 на улице Солнечной перекрыли движение.

В городском департаменте транспорта сообщили, что это связано с аварийными работами на водоснабжении. Автобусы пока будут следовать в объезд по ул. Шверника, ул. Ново-Садовой, ул. Губанова в сторону остановки "Колизей".



Также в Самаре произошли изменения на нескольких автобусных маршрутах на постоянной основе, чтобы сделать транспортное сообщение более удобным для горожан. С 1 марта скорректировали работу маршрута автобуса № 70 – теперь он заканчивает движение позже, пишет Сова.