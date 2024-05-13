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В Самаре ищут перевозчика на автобус № 85, который будет заезжать в микрорайон Волгарь

13 мая 2024 22:49
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В Самаре ищут перевозчика на автобус № 85, который будет заезжать в микрорайон Волгарь

Маршрут будет коммерческим.

В Самаре объявлены торги по поиску автобусного перевозчика на маршрут № 85, который будет курсировать от 113 км до площади Революции. В рейс будут выходить 18 автобусов малой вместимости. Движение будет начинаться в 6 часов, заканчиваться — в 22 часа. Интервалы составят 20 – 30 минут.

Автобус будет отправляться со 113 км, далее двигаться по ул. Фасадной, ул. Сорок лет Пионерии, ул. Калининградской, ул. Нефтяников, Молодежному переулку, ул. Медицинской, ул. Бакинской, проезжать через Гастроном, Заготзерно, ул. Войкова (по требованию), Ильинскую церковь, Кряж, ул. Четвертую Кряжскую, Казачий переезд, ул. Казачью, ул. Чистое Поле, ул. Осетинскую, ул. Ефрема Медведева, Софийскую площадь, ул. Виталия Талабаева, ул. Александра Солженицына, ул. Заливную, Хлебозавод № 3, ул. Тракторную, ул. Кутякова, ул. Крупской, площадь Дзержинского, Клуб Дзержинского площадь Революции.

Победителя объявят 3 июня 2024 года. Маршрут будет коммерческий, без льгот, пишет СитиТраффик.

Теги: Городской транспорт

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