Я нашел ошибку
Главные новости:
Сбербанк: студенты Поволжья совершили покупок на сумму около 3,6 млрд рублей
Сбербанк: студенты Поволжья совершили покупок на сумму около 3,6 млрд рублей
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
В Самаре задержан воронежский продавец-мошенник товара в Интернете
В Самаре задержан воронежский продавец-мошенник товара в Интернете
Володин: действия США носят враждебный характер в отношении России
Володин: действия США носят враждебный характер в отношении России
В Самаре хотят сделать парковку около Ботанического сада
В Самаре хотят сделать парковку около Ботанического сада
Сбер признан сильнейшим брендом Европы
Сбер признан сильнейшим брендом Европы
Опубликовано постановление об изъятии земель под строительство магистрали Центральная в Самаре
Опубликовано постановление об изъятии земель под строительство магистрали Центральная в Самаре
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.64
1.28
EUR 88.93
1.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре хотят сделать парковку около Ботанического сада

26 января 2022 10:15
93
В Самаре хотят сделать парковку около Ботанического сада

В Самаре задумались о создании парковки около Ботанического сада. Этот вопрос подняли на заседании Наблюдательного совета Самарского университета, где обсуждали возможность перевода памятника природы в круглогодичный режим работы.

Как отметили участники заседания, несмотря на то, что до Ботанического сада можно добраться общественным транспортом из любой точки Самары и области, около него нет парковки для личного транспорта.

— Нужна современная инфраструктура. Во взаимодействии с учеными, преподавателями, которые ведут там работу, сформируйте предложения, найдите оптимальное решение вопроса, чтобы сад постоянно работал и был открыт для жителей, — сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам ректора Самарского университета Владимира Богатырева, в теплое время года Ботанический сад открыт для посетителей. Зимой доступа туда нет. Но, как сообщил губернатор области Дмитрий Азаров, ему регулярно поступают просьбы от жителей со всего региона, которые хотят иметь больше возможностей приходить в сад.

— Нужно создавать дополнительные условия, чтобы территория сада не была закрытой от жителей. Надо рассмотреть возможность зонирования территории, продумать экскурсионные маршруты, создать активности для жителей региона вне зависимости от времени года, — заявил Дмитрий Азаров.

По итогам заседания глава региона поручил Владимиру Богатыреву подготовить программу развития Ботанического сада.

Кстати, сделать парковку у Ботанического сада власти планировали при строительстве нового участка улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. Проект готов, но денег на его воплощение пока нет, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
26 января 2022  10:44
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
30
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
26 января 2022  09:49
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
116
В ходе встречи представители вузов и ссузов Самарской области выступили с рядом предложений и общественно-значимых инициатив.
25 января 2022  21:10
Дмитрий Азаров: «Самарская область – студенческий регион»
392
Губернатор обсудил с преподавателями и студентами университета ключевые и перспективные проекты молодых учёных, которые работают в Доме научной коллаборации.
25 января 2022  20:09
Дмитрий Азаров оценил возможности Дома научной коллаборации СамГТУ
423
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 января 2022  13:47
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
587
Весь список