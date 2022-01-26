В Самаре хотят сделать парковку около Ботанического сада

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В Самаре задумались о создании парковки около Ботанического сада. Этот вопрос подняли на заседании Наблюдательного совета Самарского университета, где обсуждали возможность перевода памятника природы в круглогодичный режим работы.

Как отметили участники заседания, несмотря на то, что до Ботанического сада можно добраться общественным транспортом из любой точки Самары и области, около него нет парковки для личного транспорта.

— Нужна современная инфраструктура. Во взаимодействии с учеными, преподавателями, которые ведут там работу, сформируйте предложения, найдите оптимальное решение вопроса, чтобы сад постоянно работал и был открыт для жителей, — сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам ректора Самарского университета Владимира Богатырева, в теплое время года Ботанический сад открыт для посетителей. Зимой доступа туда нет. Но, как сообщил губернатор области Дмитрий Азаров, ему регулярно поступают просьбы от жителей со всего региона, которые хотят иметь больше возможностей приходить в сад.

— Нужно создавать дополнительные условия, чтобы территория сада не была закрытой от жителей. Надо рассмотреть возможность зонирования территории, продумать экскурсионные маршруты, создать активности для жителей региона вне зависимости от времени года, — заявил Дмитрий Азаров.

По итогам заседания глава региона поручил Владимиру Богатыреву подготовить программу развития Ботанического сада.

Кстати, сделать парковку у Ботанического сада власти планировали при строительстве нового участка улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. Проект готов, но денег на его воплощение пока нет, пишет 63.ру.