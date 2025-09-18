Я нашел ошибку
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную

18 сентября 2025 13:46
96
В Куйбышевском районе Самары для улучшения транспортного сообщения идет строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную. Проезжая часть расширяется за счет смещения тротуара. Длина полосы разгона составит 20 метров.

Полоса разгона позволит сократить время проезда по улице Академика Тихомирова в утренние часы при пиковых нагрузках с 10 до 25 минут до 5-10 минут и обеспечит беспрепятственный выезд жителей микрорайона Волгарь.

Дорожники уже убрали барьерного ограждения и перенесли светофор. Следующий этап – монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия полосы разгона.

Работы по строительству полосы разгона планируется завершить в сентябре. За качеством и соблюдением сроков их выполнения установлен технический надзор со стороны МБУ «Дорожное хозяйство» Самары. После завершения специалисты Центра организации дорожного движения вновь проведут замеры движения транспорта и общий мониторинг дорожно-транспортной ситуации на этом участке, сообщили в администрации Самары, пишет Самара-АиФ.

