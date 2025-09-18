В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную

96

В Куйбышевском районе Самары для улучшения транспортного сообщения идет строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную. Проезжая часть расширяется за счет смещения тротуара. Длина полосы разгона составит 20 метров.

Полоса разгона позволит сократить время проезда по улице Академика Тихомирова в утренние часы при пиковых нагрузках с 10 до 25 минут до 5-10 минут и обеспечит беспрепятственный выезд жителей микрорайона Волгарь.

Дорожники уже убрали барьерного ограждения и перенесли светофор. Следующий этап – монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия полосы разгона.

Работы по строительству полосы разгона планируется завершить в сентябре. За качеством и соблюдением сроков их выполнения установлен технический надзор со стороны МБУ «Дорожное хозяйство» Самары. После завершения специалисты Центра организации дорожного движения вновь проведут замеры движения транспорта и общий мониторинг дорожно-транспортной ситуации на этом участке, сообщили в администрации Самары, пишет Самара-АиФ.