Я нашел ошибку
Главные новости:
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы

16 октября 2025 13:18
63
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы

Утром в четверг, 16 октября, в Самаре изменят схему движения около Парка Дружбы. Участок улицы Советской Армии временно будет недоступен для движения транспорта, включая общественный.

«Отремонтируют линию холодного водоснабжения диаметром 300 мм. Работы пройдут в районе дома № 68 по улице Советской Армии, на проезжей части. В связи с этим с 10:00 16 октября до 20:00 18 октября для движения автотранспорта будет недоступен участок улицы Советской Армии от Канатного переулка до улицы Гагарина. При этом ограничение введут только по четной стороне — по направлению движения в сторону улицы Гагарина», — сообщили в городском департаменте транспорта.

Из-за работ около Парка Дружбы автобус № 70 пустят по скорректированному маршруту.

«Объезд организуют следующим образом: с улицы Советской Армии автобусы поедут на улицу Дыбенко, затем через улицу Запорожскую, возвращаться на улицу Советской Армии будут с улицы Гагарина», — сообщили также в департаменте транспорта, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025, 12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
Ведутся работы по техническому присоединению коммуникаций к вновь построенному микрорайону. Транспорт
74
В Самаре улицу Авроры продлят до Мичурина
13 октября 2025, 11:17
В Самаре улицу Авроры продлят до Мичурина
Об этом стало известно из Стратегии социально-экономического развития региональной столицы до 2036 года. Строительство и Недвижимость
411
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
12 октября 2025, 13:36
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
Для большинства россиян электросамокат — не модный тренд, а практичный инструмент городской жизни. Общество
536
В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
666
Весь список