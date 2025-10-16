В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы

63

Утром в четверг, 16 октября, в Самаре изменят схему движения около Парка Дружбы. Участок улицы Советской Армии временно будет недоступен для движения транспорта, включая общественный.

«Отремонтируют линию холодного водоснабжения диаметром 300 мм. Работы пройдут в районе дома № 68 по улице Советской Армии, на проезжей части. В связи с этим с 10:00 16 октября до 20:00 18 октября для движения автотранспорта будет недоступен участок улицы Советской Армии от Канатного переулка до улицы Гагарина. При этом ограничение введут только по четной стороне — по направлению движения в сторону улицы Гагарина», — сообщили в городском департаменте транспорта.

Из-за работ около Парка Дружбы автобус № 70 пустят по скорректированному маршруту.

«Объезд организуют следующим образом: с улицы Советской Армии автобусы поедут на улицу Дыбенко, затем через улицу Запорожскую, возвращаться на улицу Советской Армии будут с улицы Гагарина», — сообщили также в департаменте транспорта, пишет 63.ру.