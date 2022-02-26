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В Самаре 26 февраля изменили маршрут автобуса

26 февраля 2022 13:46
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В Самаре 26 февраля изменили маршрут автобусов

В Самаре в субботу, 26 февраля, автобусы №9 следуют по измененному маршруту. Причина в плохом состоянии дороги на участке улицы Призаводская от улицы Прожекторной до улицы Профильной.

Об изменении схемы движения автобусов в Советском районе Самары рассказали представители компании-перевозчика. Транспорт не останавливается на «Институте Индустройпроект» и разворачивается на улице Профильной.

Внимание на 10:40 В связи с неудовлетворительным дорожным покрытием на участке ул.Призаводская от ул.Прожекторная до ул.Профильная автобусы маршрута № 9 проследуют без заезда на ООТ "Институт Индустройпроект" с разворотом на ул.Профильная

— #СамараАвтоГаз (@RuSamarabus) February 26, 2022

А в Красноглинском районе Самары водители и пассажиры жаловались на ужасную дорогу к ТЦ «Мега» и к микрорайону «Кошелев». На кольце покрытие разрушилось настолько, что автовладельцам приходилось максимально снижать скорость, чтобы проехать участок. Ситуацию с разбитой дорогой усложнял высокий автомобильный трафик, из-за которого ситуация с каждым часом становилась еще хуже.

«Из глубокой ямы проваливались в еще более глубокую», - рассказывают водители.

Сейчас опасный участок дороги засыпали. Но местные жители, которые уже испытали «заплатку», говорят, что долго она не продержится. Вероятно, с наступлением устойчивой сухой погоды проезжую часть будут ремонтировать либо картами, либо заново будут перекладывать асфальт.

Жалуются жители Самары и на работу трамваев. Горожане рассказывают, что по утрам приходится ждать электрический транспорт по 40-50 минут. А это, соответственно, приводит к тому, что трамваи переполнены продрогшими на остановках людьми.

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