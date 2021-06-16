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В Самаре 16 июня отменили грузовую переправу до села Рождествено

16 июня 2021 13:01
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В Самаре 16 июня отменили грузовую переправу до села Рождествено

В среду, 16 июня, в Самаре приостановили работу грузовой переправы до села Рождествено. Об этом сообщает речное пассажирское предприятие.

Паром не будет переправлять сельчан и их транспорт по техническим причинам. Когда планируется возобновить движение по маршруту, пока не уточняется.

Напомним, сегодня в регионе объявлен желтый уровень опасности. Синоптики прогнозируют местами по Самарской области грозу, град и шквалистое усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. В такую погоду лучше воздержаться от прогулок и путешествий по воде, пишет Сова.инфо.

Теги: водная переправа паром Рождествено

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