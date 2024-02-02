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В "СамараАвтоГаз" привезли слесарей из Ярославля и Московской области

2 февраля 2024 13:29
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В "СамараАвтоГаз" привезли слесарей из Ярославля и Московской области

Контроль за ритмичностью перевозок горожан общественным транспортом остается одной из приоритетных задач. Все обращения пассажиров учитываются, проведен анализ ситуации. Немало жалоб касается автобусного перевозчика, выполняющего рейсы по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам. Вопрос обеспечения полноценной работы на линии накануне обсудили на совещании в Прокуратуре г. Самара, с участием руководства городского департамента транспорта, дирекций самарских транспортных предприятий. Кроме того, в начале этой недели проведено совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса – сотрудники отрасли отдельно просили городскую власть наладить транспортное сообщение, чтобы рабочие без проблем добирались на общественном транспорте до заводов и обратно, домой. А сегодня принимаемые в срочном порядке меры детально рассмотрели уже непосредственно на базе «Самара Авто Газ».

«Транспортное предприятие усилило работу, чтобы увеличить выпуск подвижного состава на линию. В частности, удалось добиться, чтобы перевозчик на 100% выпускал транспортные средства, водителей, кондукторов по самым востребованным маршрутам, включая те, что ведут к предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Сейчас это крайне важно. Все проблемы, которые озвучивают работники предприятий, стараемся максимально быстро рассмотреть, принять решения. Прежде всего, с «Самара Авто Газ» отлаживаем нормативную работу автобусов на маршрутах №№ 38, 47. В частности, на маршруте № 47 реестром предусмотрено 30 машин на линии – все 30 сейчас задействованы», – сообщил заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин.

В полном объеме на линию 1 февраля вышли и автобусы ряда других маршрутов: №№ 3, 13. Во многом этому способствовал переход на новые так называемые нетто-контракты, когда оплата перевозчику напрямую зависит, прежде всего, от количества предусмотренных рейсов, выполненных согласно расписанию.

На автотранспортном предприятии рассказали, что основной подвижной состав представлен автобусами, которые работают более 7 лет. По состоянию на утро 1 февраля текущего года 97 единиц транспорта находились на ремонте, при этом какие-то автобусы выходят из ремонтной зоны быстро, а какие-то требуют серьезных работ. В январе перебои с транспортом возникли в период неустойчивых погодных условий, когда крепкие морозы сменялись интенсивными снегопадами. Не все технические средства сработали исправно, с линии они доставлялись в ремзону службой техпомощи предприятия. Возникали поломки, связанные в основном с электропроводкой, двигателями, повреждением кабелей, неисправностью тормозной системы.

«Все наши автобусы – российских марок либо белорусские, но они оснащены импортной системой, в частности, немецкого производства. Прикладываем все усилия, чтобы продуть, промыть систему, но порой она требует полной замены. В нынешних условиях поставка импортных запчастей проблематична. В ближайшие дни прибудут китайские детали, заказанные в декабре, и ремонт ускорится. Также мы очень надеемся на обновление подвижного состава, рассматриваем варианты лизинга, чтобы результативность нашей работы по перевозкам была очевидна», – пояснил заместитель директора предприятия «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин.

Уже сейчас работы в ремонтной зоне предприятия усилили благодаря помощи бенефициара.

«К нам направили дополнительный состав слесарей, которые с сегодняшнего утра приступили к работам. Мы распределили специалистов – созданы три бригады, чтобы работы выполнялись непрерывно, круглосуточно», – пояснил Александр Кочерыгин.

В Самару командировали специалистов из Ярославля и Московской области. В их числе и помощник механика Сергей Бакулин.

«Нас вызвали на помощь коллегам. Работы действительно много. Со мной 15 слесарей. Рассчитываем на то, что за неделю справимся с первостепенными задачами», – отметил Сергей Бакулин.

В общей сложности сейчас количество слесарей увеличено до 29 человек. Через 5-7 дней отремонтировать и выпустить на линию планируется еще 38 автобусов. Их направят на самые востребованные маршруты.

Фото: горадминистрация

Теги: Городской транспорт

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