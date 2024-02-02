В "СамараАвтоГаз" привезли слесарей из Ярославля и Московской области

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Контроль за ритмичностью перевозок горожан общественным транспортом остается одной из приоритетных задач. Все обращения пассажиров учитываются, проведен анализ ситуации. Немало жалоб касается автобусного перевозчика, выполняющего рейсы по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам. Вопрос обеспечения полноценной работы на линии накануне обсудили на совещании в Прокуратуре г. Самара, с участием руководства городского департамента транспорта, дирекций самарских транспортных предприятий. Кроме того, в начале этой недели проведено совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса – сотрудники отрасли отдельно просили городскую власть наладить транспортное сообщение, чтобы рабочие без проблем добирались на общественном транспорте до заводов и обратно, домой. А сегодня принимаемые в срочном порядке меры детально рассмотрели уже непосредственно на базе «Самара Авто Газ».

«Транспортное предприятие усилило работу, чтобы увеличить выпуск подвижного состава на линию. В частности, удалось добиться, чтобы перевозчик на 100% выпускал транспортные средства, водителей, кондукторов по самым востребованным маршрутам, включая те, что ведут к предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Сейчас это крайне важно. Все проблемы, которые озвучивают работники предприятий, стараемся максимально быстро рассмотреть, принять решения. Прежде всего, с «Самара Авто Газ» отлаживаем нормативную работу автобусов на маршрутах №№ 38, 47. В частности, на маршруте № 47 реестром предусмотрено 30 машин на линии – все 30 сейчас задействованы», – сообщил заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин.

В полном объеме на линию 1 февраля вышли и автобусы ряда других маршрутов: №№ 3, 13. Во многом этому способствовал переход на новые так называемые нетто-контракты, когда оплата перевозчику напрямую зависит, прежде всего, от количества предусмотренных рейсов, выполненных согласно расписанию.

На автотранспортном предприятии рассказали, что основной подвижной состав представлен автобусами, которые работают более 7 лет. По состоянию на утро 1 февраля текущего года 97 единиц транспорта находились на ремонте, при этом какие-то автобусы выходят из ремонтной зоны быстро, а какие-то требуют серьезных работ. В январе перебои с транспортом возникли в период неустойчивых погодных условий, когда крепкие морозы сменялись интенсивными снегопадами. Не все технические средства сработали исправно, с линии они доставлялись в ремзону службой техпомощи предприятия. Возникали поломки, связанные в основном с электропроводкой, двигателями, повреждением кабелей, неисправностью тормозной системы.

«Все наши автобусы – российских марок либо белорусские, но они оснащены импортной системой, в частности, немецкого производства. Прикладываем все усилия, чтобы продуть, промыть систему, но порой она требует полной замены. В нынешних условиях поставка импортных запчастей проблематична. В ближайшие дни прибудут китайские детали, заказанные в декабре, и ремонт ускорится. Также мы очень надеемся на обновление подвижного состава, рассматриваем варианты лизинга, чтобы результативность нашей работы по перевозкам была очевидна», – пояснил заместитель директора предприятия «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин.

Уже сейчас работы в ремонтной зоне предприятия усилили благодаря помощи бенефициара.

«К нам направили дополнительный состав слесарей, которые с сегодняшнего утра приступили к работам. Мы распределили специалистов – созданы три бригады, чтобы работы выполнялись непрерывно, круглосуточно», – пояснил Александр Кочерыгин.

В Самару командировали специалистов из Ярославля и Московской области. В их числе и помощник механика Сергей Бакулин.

«Нас вызвали на помощь коллегам. Работы действительно много. Со мной 15 слесарей. Рассчитываем на то, что за неделю справимся с первостепенными задачами», – отметил Сергей Бакулин.

В общей сложности сейчас количество слесарей увеличено до 29 человек. Через 5-7 дней отремонтировать и выпустить на линию планируется еще 38 автобусов. Их направят на самые востребованные маршруты.

Фото: горадминистрация