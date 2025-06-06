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В России предложили отменить оплату проезда для грузовиков

6 июня 2025 11:16
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В России предложили отменить оплату проезда для грузовиков

В России предложили отменить оплату проезда для большегрузного транспорта в рамках системы «Платон», сообщает РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Надо освобождать от оплаты проезда в рамках системы «Платон» любой российский большегрузный транспорт, и мы неоднократно выступали с такой инициативой. Это позволит убрать лишние расходы транспортных компаний, поддержит промышленные и сельхозпредприятия, снизит нагрузку на кошельки граждан», – сказал Миронов агентству.

С 1 февраля 2025 года тариф государственной системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам («Платон») проиндексирован на 19 копеек (9,5%). Таким образом, тариф увеличил с текущих 3,05 руб./км до 3,34 руб./км.

Индексация тарифа производится ежегодно с 10 по 20 января с учетом инфляции за предыдущий год. Инфляция в России за 2024 год составила 9,52%.

В июле 2024 года Росавтодор опубликовал прогноз индексации тарифа, согласно которому планировалось повышение до 3,21 руб./км.

В настоящее время в системе «Платон» зарегистрировано более 1,5 миллиона грузовиков массой более 12 тонн, пишет Газета.

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