Длина полок нового плацкартного вагона, который достраивают в России, будет больше на 10-14 сантиметров по сравнению со стандартным вариантом и составит около 190 сантиметров, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников.

Речь идет о вагонах габарита Т, которые шире и длиннее стандартных. Завершение в 2026 году строительства плацкартного вагона с более длинными полками Колесников анонсировал в интервью РИА Новости летом 2025 года.

"В этом году мы ожидаем завершение сборки на Тверском вагоностроительном заводе первого плацкартного вагона… Все полки в новом плацкартном вагоне станут просторнее: поперечные увеличатся в длину на 14 сантиметров - до 189,1 сантиметров и на 3 сантиметра в ширину - до 62,7 сантиметров, а боковые – на 10 и 4 сантиметров, соответственно, то есть до 187,5 сантиметров и 58,5 сантиметров", - сообщил Колесников.

Он добавил, что при выполнении всех регламентов РЖД в апреле-мае 2027 года ожидают получения сертификата соответствия на этот вагон.

По его словам, вагоны габарита Т рассчитаны на всю Россию, и поезд с такими вагонами может курсировать на любом направлении.

"Главное, что мы будем формировать из них поезд целиком: купе, СВ, плацкарт, вагон-ресторан. То есть пассажир получит единую вариативность из современного подвижного состава", - пояснил замглавы РЖД.

Компания ожидает, что в 2027-2028 году будет завершена разработка и начато производство вагонов СВ и вагона-ресторана в габарите Т.