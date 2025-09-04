Я нашел ошибку
Главные новости:
Две трети рекрутеров отказывают кандидатам из-за несоответствия вакансии еще до личного собеседования
Две трети рекрутеров отказывают кандидатам из-за несоответствия вакансии еще до личного собеседования
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
Местами в Самарской области ожидается туман
Местами в Самарской области ожидается туман
Россиянам рассказали, как правильно собирать и хранить кабачки
Россиянам рассказали, как правильно собирать и хранить кабачки
В России подсчитали общую протяженность автомобильных дорог
В России подсчитали общую протяженность автомобильных дорог
Эксперт призвал хранить мед в герметичной стеклянной или керамической таре, вдали от солнечного света и источников тепла
Эксперт дал советы по хранению и употреблению меда
Школьникам рассказали о подвиге Степана Калинина, после чего почтили память минутой молчания и возложили цветы.
Мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Калинину появилась в школе № 93 Промышленного района
На дистанции пешеходная-связка четвертого класса среди юниоров  победителями стали Кирилл Тютюньков и Александр Губанов.
Спортсмены Самарской области в числе победителей  первенства России по спортивному туризму
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
0.26
EUR 94.25
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России подсчитали общую протяженность автомобильных дорог

4 сентября 2025 09:08
123
В России подсчитали общую протяженность автомобильных дорог

Общая протяженность автомобильных дорог в России составляет 4,4 млн км. Об этом 3 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.

В это число включены федеральные трассы, а также дороги регионального и межрегионального значения. Примечательно, что федеральные магистрали оказались лишь малой частью общей дорожной сети.

Так, согласно данным Минтранса РФ, протяженность автодорог федерального значения составляет более 66,4 тыс. км, из них 61,4 тыс. км находятся в ведении Росавтодора, а оставшиеся 5 тыс. км — в доверительном управлении госкомпании «Автодор».

В заметке также приводится статистика по протяженности автодорог в двух регионах страны — первом и последнем по алфавиту. В Республике Адыгея протяженность автотрасс составляет порядка 6,3 тыс. км, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 5,7 тыс. км, пишут "Известия". 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
16
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
367
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
434
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
395
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
367
Весь список