В России подсчитали общую протяженность автомобильных дорог

Общая протяженность автомобильных дорог в России составляет 4,4 млн км. Об этом 3 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.

В это число включены федеральные трассы, а также дороги регионального и межрегионального значения. Примечательно, что федеральные магистрали оказались лишь малой частью общей дорожной сети.

Так, согласно данным Минтранса РФ, протяженность автодорог федерального значения составляет более 66,4 тыс. км, из них 61,4 тыс. км находятся в ведении Росавтодора, а оставшиеся 5 тыс. км — в доверительном управлении госкомпании «Автодор».

В заметке также приводится статистика по протяженности автодорог в двух регионах страны — первом и последнем по алфавиту. В Республике Адыгея протяженность автотрасс составляет порядка 6,3 тыс. км, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 5,7 тыс. км, пишут "Известия".