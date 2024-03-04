В России подорожали запчасти для отечественных автомобилей

85

В феврале 2024 года средняя цена на оригинальные запчасти для отечественных легковушек выросла на 7,2% по сравнению с январем этого же года. Об этом 4 марта сообщает в своем Telegram-канале Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для российских легковых автомобилей от агрегаторов.

Так, средняя цена колесного диска выросла до 13 тыс. рублей (+9,5%), заднее крыло стало дороже на 8,5% (почти 34 тыс. рублей), задняя левая дверь — на 14,1% (30,2 тыс. рублей), фонарь — на 53% (15,5 тыс. рублей), переднее крыло — на 62,7% (15,7 тыс. рублей), а подушка безопасности — на 37,2% (22,1 тыс. рублей).

В то же время фара в среднем стала дешевле на 15% (15,3 тыс. рублей), решетка радиатора — на 9% (3,4 тыс. рублей), задняя правая дверь — на 5,2% (31,6 тыс. рублей), а передний бампер — на 4,7% (9,7 тыс. рублей), пишут "Известия".