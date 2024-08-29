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В России остановят рост цен на авто, подорожавших за год на 15%

29 августа 2024 13:38
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В России остановят рост цен на авто, подорожавших за год на 15%

Власти России перезапустят производство и увеличат выпуск отечественных автомобилей, чтобы сделать цены на них более доступными для россиян. Под эту задачу Фонд развития промышленности (ФРП) получит дополнительное финансирование. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра Михаила Мишустина с директором ФРП Романом Петруцей.

Во вступительном слове Мишустин отметил, что ФРП является ключевым институтом для поддержки инновационных производств, достижения технологического и промышленного суверенитета. Фонд финансирует целый ряд важнейших отраслей. «Это фармацевтика, автомобилестроение, авиастроение, электротехника, металлургия. Их софинансирование вместе с регионами очень важно, потому что фактически это гарантия долгосрочного, в том числе технологического, развития экономики», — отметил глава правительства на встрече с директором ФРП.

Мишустин подчеркнул, что работа ФРП позволяет нарастить выпуск отечественных станков, оборудования, машиностроительных комплексов — всего того, что крайне необходимо для достижения промышленного суверенитета. По поручению президента России Владимира Путина, капитал ФРП увеличат на 300 млрд рублей до 2030 года, что удвоит его потенциал, добавил премьер.

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