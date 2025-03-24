В России могут ввести «период охлаждения» при покупке билетов

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Представители транспортных компаний рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты без взимания дополнительной платы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на инициативу Союза пассажиров, которую Минтранс направил на рассмотрение ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По данным объединения, доля пассажиров, которые ошибаются при выборе даты или направления поездки, не превышает 3%. Авторы инициативы предполагают, что переоформление или отказ от билета в данном случае не скажется на экономике перевозок.

Суть инициативы «периода охлаждения» заключается в том, чтобы у пассажиров появилась бесплатная возможность исправить ошибки в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени.

Предполагается, что продолжительность «периода охлаждения» может различаться в зависимости от глубины продажи. В Союзе пассажиров предложили предоставлять несколько дней при покупке билета за месяц, а для купленного в день отправления — 30 минут с момента покупки.

До этого Минтранс России внес в проект правил для туристических поездов положение, позволяющее пассажирам иметь до двух ошибок в билетах. Новые правила, которые пока не имели отдельного регулирования для туристических поездов, вступят в силу с 1 сентября 2025 года, пишет Газета.