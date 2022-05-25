В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров

128

В России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране. Собранные средства планируют направить в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров.

Такую инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли, выяснили «Известия». Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов — произойдет перераспределение компонентов стоимости перевозки. Средства фонда рассчитывают тратить на исполнение обязательств перед пассажирами в форс-мажорных ситуациях. Например, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет. Но эксперты предупредили: механизм введения нового платежа пока неясен, и если не уменьшить или не отменить другие сборы, цены на билеты могут вырасти.