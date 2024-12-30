В Росавиации заявили о появлении 72 новых субсидированных направлений в 2025 году

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В 2025 году пассажиры смогут летать по субсидированным тарифам на 267 маршрутах, включая 72 новых направления, которые не субсидировались в 2024 году. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«На реализацию программы только из федерального бюджета выделено 7,95 млрд рублей. Полеты будут выполнять 18 авиакомпаний. Планируется, что они выполнят более 40 тыс. рейсов, в ходе которых перевезут более 2,5 млн человек», — говорится в сообщении на сайте.

Уточняется, что субсидированные авиамаршруты охватывают все восемь федеральных округов России, с наибольшим количеством направлений в Уральском и Приволжском округах (по 116), далее в Сибирском (87) и Северо-Западном (56). Самый длинный субсидируемый маршрут — Казань – Улан-Удэ, а самый короткий — Новосибирск – Барнаул, пишут "Известия".