В расписании Курумоча снова появились прямые рейсы в Махачкалу

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Авиакомпания Red Wings заявила о запуске направления Самара — Махачкала. Вылеты из Курумоча в столицу Дагестана возобновятся уже 1 марта, пишет 63.ру.

— Рейсы запланированы по пятницам, время вылета — 10:40, прибытие в Махачкалу — в 12:10. Полеты осуществляются на самолетах Сухой Суперджет вместимостью до 100 пассажирских мест. Дополнительные рейсы заявлены 5 марта — вылет в 20:00, и 11 марта — вылет в 10:30, — сообщили в пресс-службе Курумоча.

Так, 1 марта из Самары в Махачкалу можно улететь за 6589 рублей (без багажа). Далее в марте цены колеблются от 5789 до 7347 рублей.