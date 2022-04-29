В праздничные дни в Самаре будет усилена работа общественного транспорта  

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1 Мая 2022 года в Самаре пройдет мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда. Для удобства горожан и обеспечения транспортной доступности, прежде всего, исторического центра работа общественного транспорта будет усилена.

Так, в вечернее время курсирование трамваев маршрутов №№ 3, 5, 20, 22 организуют таким образом, чтобы пиковый интервал движения был минимален. Планируется, что на разных маршрутах он составит от 5 до 10 минут.



Кроме того, для вывоза населения после праздника предусмотрена подача дополнительного подвижного состава – автобусов маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67. Они традиционно будут ожидать пассажиров вблизи периметра площади имени В.В. Куйбышева – автобусы сосредоточат на улице Самарской в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого. По информации Департамента транспорта Администрации Самары, эти автобусы будут поданы до 21:30.

Фото: администрация Самары