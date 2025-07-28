В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

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Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в 9:30 по местному времени (3:30 мск).

В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Делегации РФ во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым, который возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Москвы и Пхеньяна, и членам экипажа вручили цветы.

Полет был совершен на судне Boeing 777-200ER, которое вмещает 440 пассажиров. Самолет вылетел из Шереметьево в 19:30 мск 27 июля, время в пути составило порядка восьми часов.

Во время полета все объявления делались на русском и корейском языках, пишет ТАСС.