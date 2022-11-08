В общественном транспорте Самары завершается пуск систем отопления 

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Чтобы перевозки общественным транспортом были комфортными, с учетом погодных условий и обращений пассажиров, на профильных предприятиях сейчас одним из важных видов деятельности является завершение пуска отопительных систем и постоянный контроль за бесперебойностью их работы.

В МП «ТТУ» подготовка к холодному сезону началась еще в конце прошлой весны – начале лета. Закупили новые тэны, уплотнители для дверей, проводку, предохранители, крепежные детали и др.



В ожидании зимы предприятие «Самара Авто Газ» полностью подготовило свой парк техники. В случае если в рейсе случатся неполадки и отопсистема даст сбой, экипаж завершит рейс, высадит пассажиров и отправится в ремзону. В течение суток автобус будет «в строю».



Что касается метрополитена, то теплом в достаточной мере обеспечены все станции и тоннели.

Фото: администрация Самары