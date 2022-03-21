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В общественном транспорте Самары сохраняются требования о соблюдении масочного режима

21 марта 2022 15:45
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За прошедшую неделю правоохранители составили 70 материалов, которые будут направлены в судебные инстанции. 

Несмотря на ряд послаблений в части коронавирусных ограничений в общественном транспорте Самары по-прежнему сохраняют силу требования о соблюдении масочного режима. 

И в часы пик, и в межпиковое время действует рабочая группа, в состав которой входят представители Департамента транспорта, предприятий-перевозчиков, а также сотрудники полиции. Усиленный режим проверок во всех видах городского пассажирского транспорта сохраняется до особого распоряжения оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

За прошедшую неделю правоохранители составили 70 материалов, которые будут направлены в судебные инстанции. 

В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ для нарушителей предусмотрены штрафные санкции: в частности, для физических лиц – в размере до 30 тысяч рублей при первичном правонарушении и до 50 тысяч рублей – при рецидиве.

 Чтобы максимально обезопасить поездки, минимизировать риски распространения различных штаммов коронавируса, продолжается реализация и других комплексных мер. И это не только участие сотрудников транспортной сферы в прививочной кампании.

Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что рекомендуется не рассчитывать только на смартфон или другой гаджет в качестве единственного источника списания средств для оплаты проезда, а иметь при себе обычные банковские карты, транспортные карты, социальные карты или наличные деньги.

 

Фото:   администрация Самары

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