В Самаре на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
15 ноября 2025 13:39
В Самаре с 10 ноября 2025 года полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Алма-Атинской от Черемшанской до Ставропольской.

Как сообщает департамент транспорта администрации города, ограничение введено для проведения работ по замене участка Безымянского коллектора длиной 393 метра. Специалисты муниципального предприятия «Самараводоканал» заменят трубу водоотведения диаметром 1,5 метра, пишет ГТРК-Самара.

Изменения коснутся движения автобусных маршрутов № 12, 21 и 89, которые будут следовать в обоих направлениях по объездной схеме через улицы Ставропольскую, Пугачёвскую и Черемшанскую.

Параллельно с работами на Алма-Атинской на проспекте Кирова другие ремонтные бригады проводят реконструкцию ливневой канализации.

