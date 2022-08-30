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В Новокуйбышевске 3 сентября запустят первый «Театральный троллейбус»
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В Новокуйбышевске 3 сентября запустят первый «Театральный троллейбус»

30 августа 2022 22:21
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В 2020 году, в год своего 50-летия театр-студия «Грань» задумал проект «Театральный троллейбус», призванный оживить городское пространство.

«Театральный троллейбус» является совместным проектом театра-студии «Грань», администрации города Новокуйбышевска и «Театрально-концертного комплекса «Дворец культуры».

В 2020 году, в год своего 50-летия театр-студия «Грань» задумал проект «Театральный троллейбус», призванный оживить городское пространство, наполнить будни новокуйбышевцев искусством, и в очередной раз напомнить о том, что рядом с ними, по соседству, живет театр, на подмостках которого рождаются удивительные театральные миры.

Проект удалось реализовать в юбилейный год города Новокуйбышевска.

В 2022 году Новокуйбышевску исполняется 70 лет.

Специально для нового проекта один из городских троллейбусов оформили в стилистке театра-студии «Грань».  А частью дизайнерского оформления транспорта стали фотографии проекта «Театр как грань города».

На фотографиях актеры театра в сценических образах запечатлены в знаковых для новокуйбышевцев местах – площадь Ленина, железнодорожный вокзал,  «Трест № 25»,  улица Миронова и даже нефтеперерабатывающий завод.

Цель проекта амбициозна  – заново познакомить друг с другом город и театр, размыть грань между искусством и реальностью. А, кроме того, рассказать, что театр-студия «Грань» – неотъемлемая часть культуры и истории этого города, одна из его граней.

Остановки будут объявляться голосами актеров театра-студии «Грань», но самое важное – движение «Театрального троллейбуса» будет сопровождаться рассказом об исторических и культурных событиях, о достопримечательностях, об известных земляках, живших или живущих на этих улицах – Эльвира Дульщикова, Мария Неутолимова, Александр Пахомов….

Экскурсионный текст, также как и объявление остановок будет звучать в записи, в исполнении актеров Кирилла Стерликова и Юлии Бокурадзе.

Курсировать троллейбус будет по кольцевому маршруту 5 и 6.  Причем, если пассажиры шестого маршрута смогут, в первую очередь, познакомится с историей, архитектурой города, то пассажиры, севшие на пятый маршрут, будут узнавать подробности Новокуйбышевска культурного, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

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