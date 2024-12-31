В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
В состав гуманитарного груза вошли стоматологические инструменты, а также сладкие подарки к Новогоднему столу.
Сотрудники стоматологических поликлиник Самарской области помогают коллегам на передовой
На праздничном столе должно быть больше фруктов и овощей, а также минимум жирной пищи.
8 советов самарского врача-кардиолога, как провести праздничные дни без вреда для сердечно – сосудистой системы
С 25 по 28 декабря в подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошла акция "С новым годом, Служба крови!".
Более 1200 человек в Самарской области сдали кровь в предновогодние дни
Самарцам рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире
Самарцам рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире
Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами
Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами
45% россиян верят в Деда Мороза
45% россиян верят в Деда Мороза
В Самаре из ТЦ Letout накануне эвакуировали 670 человек
В Самаре из ТЦ Letout накануне эвакуировали 670 человек
В новогодние праздники массово будут искать пьяных водителей на дорогах Самарского региона
В новогодние праздники массово будут искать пьяных водителей на дорогах Самарского региона
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
В Лесопарке имени 60-летия Советской власти прошли соревнования по лыжным гонкам
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта

31 декабря 2024 10:46
215
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта

В ночь с 31 декабря на 1 января для удобства пассажиров в Самаре будет продлена работа трамваев, троллейбусов и автобусов. Они продолжат следовать по своим маршрутам до 03:00 1 января 2025 года.

Затем наземный городской пассажирский транспорт вернется на линию уже в 05:00 1 января 2025 года и далее, вплоть до 8 января 2025 года, будет курсировать по расписанию выходного дня.

Самарский метрополитен с 29 декабря по 8 января 2025 будет работать с 06:00 до 24:00, в режиме выходного дня.

Напомним, что основной площадкой проведения праздничных активностей в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева. В этом году впервые в новогоднюю ночь на площади будут работать Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении».

Фото: Горадм

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
30 декабря 2024, 13:15
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку. Общество
554
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
29 декабря 2024, 13:27
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
Ориентировочно в период с 10:00 2 января до 20:00 5 января ремонт трубопровода холодного водоснабжения затронет проезжую часть улицы Советской Армии. Транспорт
623
В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс
29 декабря 2024, 12:11
В Самаре на площади Куйбышева заработал новогодний комплекс
Отметим, что в этом году площадь поделена на тематические зоны. Общество
1046
В центре внимания
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2024  10:46
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
214
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
30 декабря 2024  13:15
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
555
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
29 декабря 2024  13:27
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
624
В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс
29 декабря 2024  12:11
В Самаре на площади Куйбышева заработал новогодний комплекс
1046
Календарь праздничных дней в 2025 году
29 декабря 2024  11:05
Календарь праздничных дней в 2025 году
674
Весь список