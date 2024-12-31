В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта

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В ночь с 31 декабря на 1 января для удобства пассажиров в Самаре будет продлена работа трамваев, троллейбусов и автобусов. Они продолжат следовать по своим маршрутам до 03:00 1 января 2025 года.

Затем наземный городской пассажирский транспорт вернется на линию уже в 05:00 1 января 2025 года и далее, вплоть до 8 января 2025 года, будет курсировать по расписанию выходного дня.

Самарский метрополитен с 29 декабря по 8 января 2025 будет работать с 06:00 до 24:00, в режиме выходного дня.

Напомним, что основной площадкой проведения праздничных активностей в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева. В этом году впервые в новогоднюю ночь на площади будут работать Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении».

Фото: Горадм