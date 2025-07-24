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В настоящее время строительство одиннадцатой станции единственной самарской линии метро идет в плановом режиме, заверил министр строительства Самарской области Александр Фомин. Об этом сообщает самарский Дептранс. Конечно, – как и в любом непростом процессе, – есть свои нюансы и технические сложности, но они в рабочем режиме решаются, подчеркивают в министерстве. На текущий момент «все соответствует подписанному соглашению с Минстроем РФ». Завершить строительство планируют в 2027 году. «Будем стараться ускорить этот процесс, насколько возможно, но есть технология, которую необходимо соблюдать.

Финансирование в трехлетнем бюджете на строительство метрополитена заложено и осуществляется в срок в полном объеме, – отметил Александр Фомин. – Этот проект играет ключевую роль в развитии городской инфраструктуры. Мы ведем его максимально открыто и ответственно, понимая, что только так можно оправдать ожидания жителей и обеспечить устойчивый результат. Метро – серьезный шаг вперед для развития Самары. Будем и дальше работать в тесном контакте с подрядчиками и всеми участниками проекта».



В конце мая текущего года стартовали работы по прокладке правого перегонного туннеля на линии метро между станциями «Алабинская» и «Театральная» (по левому тоннелю тоннелепроходческий щит вышел в котлован в районе улицы Полевой в декабре 2024 года). На сегодня пройдено 330 погонных метров правого перегонного тоннеля, общая длина тоннеля – порядка 1,6 км, средняя скорость проходки составляет 280 м в месяц, и проходку щитом планируется завершить в декабре 2025 года, рассказал директор АО «ВТС-Метро» Алексей Федосеев.

Что касается непосредственно новой станции самарского метрополитена, то ее протяженность будет составлять более 500 м. «Работы ведутся круглосуточно. Монолитные конструкции по станции к настоящему моменту выполнены на 90%. Внутри станционного комплекса производятся работы по армированию и укладке бетона, монтаж опалубки, ведутся отделочные и пуско-наладочные работы. Смонтированы все системы воздуховодов, кондиционирования, водоснабжения; смонтировано оборудование тягловой подстанции в трансформаторном и распределительном залах; смонтированы установки тоннельной вентиляции и пр.», – сообщил представитель подрядчика.



Самая глубокая точка этого участка метростроя – в районе Самарской площади: здесь строители «уходят под землю» на 32-34 м. Именно в этом месте будут возведены водоотливная и вентиляционная установки, причем сам венткиоск расположится в тротуарной части и не будет мешать дорожному движению. К слову, восстановить движение по улице Галактионовской планируют летом 2026 года.

«Проектные решения по перекладке сетей определены, получены новые технические условия, контакты с ресурсоснабжающими организациями налажены, взаимопонимание достигается по всем вопросам, работы проводятся планово», – озвучили на совещании в минстрое. Также было подчеркнуто, что в декабре 2024 года получены повторные заключения главгосэкспертизы на все этапы строительства.

Члены и эксперты профильной комиссии Общественной палаты Самарской области и Общественного совета смогли своими глазам увидеть строительную площадку: будущие вестибюли станции, технические помещения различного назначения и пр.



Общественники оценили масштаб проделанной за последнее время работы, отметили слаженную работу команды и четкую координацию всех процессов, достаточно высокие темпы строительства и качество подготовки объекта.