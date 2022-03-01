В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов

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Более 100 рейсов задержаны или отменены во вторник утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 7.46 мск вторника, во "Внуково" 5 рейсов задержано, 34 отменено, в "Домодедово" 6 рейсов задержано, 10 отменено, в "Шереметьево" 14 рейсов задержано, 48 отменено.

В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, сообщает РИА Новости.