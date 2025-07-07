В Курумоче 7 июля задержали и отменили 12 рейсов

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В понедельник, 7 июля, сотни пассажиров стали заложниками ситуации в аэропорту Курумоч. Здесь отложили или задержали 12 рейсов.

По данным онлайн-табло самарской воздушной гавани, речь идет о самолетах, которые направлялись в Москву (Шереметьево), Ярославль, Нижний Новгород, Сочи, Тюмень и Санкт-Петербург. Некоторые из них должны были вылететь ещё рано утром.

Перебои в работе аэропортов начались в выходные на фоне атак беспилотников. По предварительным оценкам, российские авиакомпании отменили 485 рейсов. На вылет и прилет было задержано 1,9 тысяч рейсов. Проблемы наблюдаются во многих крупных аэропортах по всей стране, пишет 63.ру.