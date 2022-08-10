В Куйбышевском районе Самары будет ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по обеспечению водоснабжения и теплоснабжения по улице Бакинской и Фасадной в районе дома № 28 по улице Фасадной (на участке протяженностью 115 м) с 09:00 12 августа 2022 года до 22:00 14 августа 2022 года будет ограничено движение транспорта.

По этой причине общественный транспорт, в частности автобусные маршруты №№ 26, 48Д, 66, 76, 92, а также № 215 будут двигаться по скорректированной схеме, ознакомиться с которой можно в Приложениях № 2 и 3.

При этом по измененной трассе следования будет двигаться наземный электрический транспорт – троллейбусный маршрут № 6 (Приложение № 4).

Просим горожан с пониманием отнестись к необходимости проведения работ, и планировать свои маршруты следования заблаговременно, сообщает пресс-служба администрации Самары.