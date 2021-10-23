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В Крутых Ключах закроют железнодорожный переезд

23 октября 2021 12:22
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В Крутых Ключах закроют железнодорожный переезд

В 2022 году в Самаре планируют построить 5-й этап Северного шоссе. Об этом 63.RU сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин.

— Проект разработала питерская компания «БКН-Проект». Документы уже прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение. Реализацию проекта запланировали на 2022–2023 годы, — пояснил глава Минтранса.

Также Иван Пивкин рассказал детали проекта. Предполагается, что 5-й этап Северного шоссе соединит уже построенный участок этой же дороги с улицей Мира. Но основной задачей этого проекта станет путепровод. Он будет находиться на пересечении дороги, которая ведет из Крутых Ключей в «Кошелев-проект», и железнодорожных путей. Сейчас эти транспортные артерии находятся на одном уровне. Предполагается, что здесь построят тоннель, причем он будет проходить под рельсами.

— После ввода путепровода существующий переезд закроют, — добавил Иван Пивкин.

Судя по утвержденному проекту, протяженность самой дороги составит 1066 метров. Участок 736 метров будет четырехполосным. На остальном сделают только две полосы. Предполагается и обустройство разделительной полосы. Автомобилисты смогут передвигаться со скоростью 50–70 км/ч.

Вдоль улицы сделают тротуары и газоны. Также установят три остановки общественного транспорта.

Кроме того, в проекте отражено строительство перехватывающей парковки площадью 31 672 квадратных метров на 905 мест, а также площадки отстоя общественного транспорта на 20 автобусов.

Под строительство дороги власти будут изымать земельные участки в поселке Красный Пахарь, а также более 30 участков на территории СДТ «Железнодорожник». Большая часть их этих участков отведена под садоводство, два — под дачи.

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