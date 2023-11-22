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В Красноярском районе завершают устройство пункта весогабаритного контроля

22 ноября 2023 11:44
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В Красноярском районе завершают устройство пункта весогабаритного контроля

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным завершаются работы по установке автоматического пункта весогабаритного контроля. Новый пункт будет размещен в Красноярском районе на 7 км автомобильной дороги регионального значения Обход села Красный Яр.

Дорога связывает две федеральные трассы – М-5 «Урал» и Р-241 «Казань – Ульяновск» и является маршрутом движения большегрузного транзитного автомобильного транспорта.

«Установка пункта весогабаритного контроля будет способствовать соблюдению водителями нормативной нагрузки своих транспортных средств и обеспечит сохранность дорожного покрытия. АПВГК позволяют фиксировать нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов и передавать информацию непосредственно в контрольно-надзорный орган  для вынесения постановления об административном правонарушении», - говорит руководитель управления контрольно-разрешительной деятельности министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Бурцев.

В минувшие выходные подрядная организация завершила монтаж весоизмерительных датчиков в полотно автодороги. Также выполнены работы по установке опор освещения участка, предупреждающих знаков стационарного аппаратно-программного комплекса автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств и фиксации нарушений ПДД, комплекса для измерения скорости транспортных средств, видеокамер. Кроме того, на Т-образных конструкциях размещены лазерные сканеры для определения габаритов транспортных средств.

Установка пунктов весогабаритного контроля является одной из задач региональной составляющей «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта БКД. В рамках выполнения этой задачи в Самарской области до конца 2024 года на региональных трассах должно быть оборудовано 5 весогабаритных пунктов. Устройство трех из них было проведено в 2020 – 2022 годах. Первый пункт установлен на 7 км Красноглинского шоссе, еще два пункта размещены на 31 км автомобильной дороги Самара-Бугуруслан. Пятый пункт весового контроля планируется построить в 2024 году.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

 

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