В Казахстане на пункте пропуска «Сырым» введено ограничение для движения легковых автомобилей и автобусов

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В Казахстане на пункте пропуска «Сырым», расположенном на границе с Россией — МАПП «Маштаково» в Оренбургской области, введены ограничения для проезда легковых автомобилей и автобусов в связи со строительством автомобильного пункта пропуска.

С 10 июля указанные транспортные средства перенаправляются на следующие альтернативные пункты пропуска:

Таскала (Республика Казахстан) – Озинки (РФ);

Аксай (Республика Казахстан) – Илек (РФ);

Шаган (Республика Казахстан) – Теплое (РФ).

Проезд грузового транспорта будет осуществляться в штатном режиме с использованием электронной очереди.

Ориентировочные сроки проведения работ составляют около двух лет. Водителям легкового транспорта и автобусов рекомендуется заранее тщательно планировать свои маршруты.