В Казахстане на пункте пропуска «Сырым» введено ограничение для движения легковых автомобилей и автобусов

В Казахстане на пункте пропуска «Сырым», расположенном на границе с Россией — МАПП «Маштаково» в Оренбургской области, введены ограничения для проезда легковых автомобилей и автобусов в связи со строительством автомобильного пункта пропуска.
С 10 июля указанные транспортные средства перенаправляются на следующие альтернативные пункты пропуска:
Таскала (Республика Казахстан) – Озинки (РФ);
Аксай (Республика Казахстан) – Илек (РФ);
Шаган (Республика Казахстан) – Теплое (РФ).
Проезд грузового транспорта будет осуществляться в штатном режиме с использованием электронной очереди.
Ориентировочные сроки проведения работ составляют около двух лет. Водителям легкового транспорта и автобусов рекомендуется заранее тщательно планировать свои маршруты.