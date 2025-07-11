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В Казахстане на пункте пропуска «Сырым» введено ограничение для движения легковых автомобилей и автобусов

11 июля 2025 17:58
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В Казахстане на пункте пропуска «Сырым» введено ограничение для движения легковых автомобилей и автобусов

В Казахстане на пункте пропуска «Сырым», расположенном на границе с Россией — МАПП «Маштаково» в Оренбургской области, введены ограничения для проезда легковых автомобилей и автобусов в связи со строительством автомобильного пункта пропуска.

С 10 июля указанные транспортные средства перенаправляются на следующие альтернативные пункты пропуска:

Таскала (Республика Казахстан) – Озинки (РФ);

Аксай  (Республика Казахстан) – Илек (РФ);

Шаган (Республика Казахстан) – Теплое (РФ).

Проезд грузового транспорта будет осуществляться в штатном режиме с использованием электронной очереди.

Ориентировочные сроки проведения работ составляют около двух лет. Водителям легкового транспорта и автобусов рекомендуется заранее  тщательно планировать свои маршруты.

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