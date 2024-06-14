В Госдуме предложили запретить эвакуацию авто со знаком «Инвалид»

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В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается внести внести изменения в КоАП РФ и запретить эвакуировать машины со знаком «Инвалид». Законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает ТАСС 14 июня.

Законопроект подготовлен в целях защиты инвалидов. Предполагается, что автомобиль со знаком «Инвалид» будет разрешено перемещать только в ближайшее место, где он не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов. При этом владелец такой машины может быть проинформирован о перемещении авто через портал «Госуслуг», а также SMS-сообщением на привязанный к порталу номер телефона.

По словам Нилова, иногда дорожные знаки противоречат разметке, также существует множество искусственно созданных дорожных «ловушек», в которые также попадают автомобили инвалидов, пишут "Известия".