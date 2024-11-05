В Госдуме предложили в 40 раз увеличить штраф за шумные автомобили

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В Госдуме предложили увеличить штрафы в 40 раз в отношении водителей автомобилей и мотоциклов за превышение допустимого уровня шума. Законопроект подготовила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким, сообщает ТАСС 5 ноября.

Законопроектом предлагается внести изменения в КоАП РФ, повысив соответствующий штраф для граждан с 500 до 20 тыс. рублей, а для должностных лиц — с 0,5-1 тыс. рублей до 20-30 тыс. рублей.

Авторы законопроекта отмечают, что столь существенные штрафы будут отвечать актуальной ситуации в обществе и его запросам на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя, а также снижение воздействия вреда от транспортных средств.

Как заявляют парламентарии, многочисленные жалобы на шумные автомобили поступают, к примеру, от жителей Москвы. Водители включают музыку на полную громкость по ночам, устанавливают на машины модифицированные выхлопные системы либо эксплуатируют машину с неисправной системой выхлопа, пишут "Известия".