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В Госдуме предложили установить верхнюю планку тарифов на такси

18 февраля 2021 13:19
151
В Госдуме предложили установить верхнюю планку тарифов на такси

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) предложил установить верхнюю планку тарифов на поездки в такси. Об этом сообщает Агентство «Москва».

"Безусловно, необходимо регулировать цены на такси. При этом я не говорю о том, что государство должно вмешиваться в формирование каждого тарифа на каждую поездку. Но государство должно в том или ином субъекте установить нижнюю и верхнюю планки этих тарифов", - Александр Старовойтов.

Он подчеркнул, что нижняя планка нужна для защиты водителей от демпинга, когда таксисты искусственно занижают цены в борьбе за пассажира. Верхняя планка, по его словам, необходима прежде всего для пассажиров, когда агрегаторы завышают цены во время непогоды или в праздничные дни.

Старовойтов считает необходимым обсудить данный вопрос с Федеральной антимонопольной службой и представителями органов власти субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что ФАС планирует оценить влияние агрегаторов такси Uber и «Яндекс. Такси» в Москве и Подмосковье. Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева отметила, что законодательство РФ запрещает злоупотребление доминирующим положением той или иной компании.

На фоне продолжительных снегопадов в Москве был замечен существенный рост цен на услуги такси. В пресс-службах сервисов «Яндекс. Такси» и «Ситимобил» объяснили, что это вызвано сложной дорожной ситуацией и повышенным спросом.

В департаменте транспорта Москвы призывали компании не завышать стоимость услуг. В ведомстве объясняли, что рост цен провоцирует дефицит доступных поездок.

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17 февраля 2021  21:11 
Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки.  Благоустройство региона
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Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ.
17 февраля 2021  20:55 
Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ. Экономика региона
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Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.
17 февраля 2021  20:36 
Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
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Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
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Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
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12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
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12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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