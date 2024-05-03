В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку передних стекол машин

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Законопроект о внесении изменения в часть 31 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подготовлен депутатами фракции ЛДПР. Сегодня он будет внесён в Государственную думу.

Сейчас можно затонировать задние стекла. За тонировку передних предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

"Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 50% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Указанным техническим регламентом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомилась "Российская газета".

Авторы законопроекта напоминают, что тонирование допускается во множестве стран, что не удивительно, ведь затемнение стекол защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает "ослепление" водителя солнечными лучами; снижает температуру нагрева салона, что также сказывается на безопасности дорожного движения.

"Речь идёт не о лобовом стекле, любое затемнение которого действительно ухудшает обзор - только о передних боковых. Причём, с просчитанным нормативом светопропускаемости", - уточнил один из авторов законопроекта, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.