В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в новогодние праздники

Рост цен на такси в новогодние праздники необходимо ограничить 20%. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев.

Депутат отметил, что таксисты в праздничные дни повышают цены в два-три раза.

"Это несправедливо. А справедливо было бы ограничить этот праздничный рост 20%", – цитирует Гусева агентство ТАСС.

Парламентарий добавил, что каждые новогодние праздники цены на такси растут, в то время как качество услуг остается на прежнем уровне.

По его словам, желающих вызвать такси в новогодние праздники становится больше, потому что "пьяные за руль не садятся".