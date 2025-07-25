В Госдуме планируют ужесточить контроль за мобильными АЗС

153

В Госдуме планируют ужесточить контроль за контейнерными и мобильными АЗС из-за несоблюдения требований. Так, на таких заправках могут не соблюдать правила безопасности, экологии или торговли.

Как уточнил в беседе с "Известиями" зампред думского комитета по энергетике Юрий Станкевич, на федеральном уровне нет генеральной схемы размещения автозаправочных станций, а в регионах такое планирование носит единичный характер. Остаются ряд правил и ГОСТ, которые должны быть соблюдены на АЗС, но и они системно нарушаются.

"Если по всей стране действует более 25 тысяч стационарных АЗС, то количество нестационарных неизвестно – по отдельным экспертным оценкам, в некоторых субъектах уже свыше 10% автомобильного топлива реализуется через подобные АЗС – у них есть свой рынок и свой потребитель", – сообщили в пресс-службе Росстандарта.

По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрия Гусева, мобильных и контейнерных заправок уже тысячи и их количество продолжает расти.

"Топливо на таких АЗС дешевле, чем на стационарных. Разница составляет примерно 7–8 рублей за литр. Ну а кроме того, само топливо там достаточно сомнительного качества", – подчеркнул Гусев.

Из-за многочисленных нарушений и топлива неизвестного качества многие участники рынка предлагают полностью запретить контейнерные и мобильные заправки на трассах и улицах общего пользования. Пока депутаты Госдумы планируют не отменить мобильные АЗС, а пересмотреть некоторые положения закона о торговле, Земельного и Градостроительного кодексов, пишет РЕН-ТВ.