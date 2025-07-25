В Госдуме планируют ужесточить контроль за мобильными АЗС

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителям Самарской области начали отключать газ
Жителям Самарской области начали отключать газ
Задержан в Таиланде: на территории Ульяновской и Самарской областей россиянин руководил преступным сообществом
Задержан в Таиланде: на территории Ульяновской и Самарской областей россиянин руководил преступным сообществом
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
На выходные в Самаре ожидается тёплая и пасмурная погода
На выходные в Самаре ожидается тёплая и пасмурная погода
за полгода интерес к квартирам в новостройках Самары вырос на 10%
За полгода интерес к квартирам в новостройках Самары вырос на 10%
В Похвистневском районе отремонтирована дорога Похвистнево-Клявлино
В Похвистневском районе отремонтирована дорога Похвистнево-Клявлино
Два сотрудника СамГМУ и двое представителей Самарского университета им. Королёва стали экспертами в кросс-вузовской экспертизе программы «Приоритет-2030»
Два сотрудника СамГМУ и двое представителей Самарского университета им. Королёва стали экспертами в кросс-вузовской экспертизе программы «Приоритет-2030»
Школьники из Самарской области работают над инновационными проектами на «Больших Вызовах»
Школьники из Самарской области работают над инновационными проектами на «Больших Вызовах»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.86
0.41
EUR 93.34
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Госдуме планируют ужесточить контроль за мобильными АЗС

25 июля 2025 09:49
153
В Госдуме планируют ужесточить контроль за мобильными АЗС

В Госдуме планируют ужесточить контроль за контейнерными и мобильными АЗС из-за несоблюдения требований. Так, на таких заправках могут не соблюдать правила безопасности, экологии или торговли.

Как уточнил в беседе с "Известиями" зампред думского комитета по энергетике Юрий Станкевич, на федеральном уровне нет генеральной схемы размещения автозаправочных станций, а в регионах такое планирование носит единичный характер. Остаются ряд правил и ГОСТ, которые должны быть соблюдены на АЗС, но и они системно нарушаются.

"Если по всей стране действует более 25 тысяч стационарных АЗС, то количество нестационарных неизвестно – по отдельным экспертным оценкам, в некоторых субъектах уже свыше 10% автомобильного топлива реализуется через подобные АЗС – у них есть свой рынок и свой потребитель", – сообщили в пресс-службе Росстандарта.

По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрия Гусева, мобильных и контейнерных заправок уже тысячи и их количество продолжает расти.

"Топливо на таких АЗС дешевле, чем на стационарных. Разница составляет примерно 7–8 рублей за литр. Ну а кроме того, само топливо там достаточно сомнительного качества", – подчеркнул Гусев.

Из-за многочисленных нарушений и топлива неизвестного качества многие участники рынка предлагают полностью запретить контейнерные и мобильные заправки на трассах и улицах общего пользования. Пока депутаты Госдумы планируют не отменить мобильные АЗС, а пересмотреть некоторые положения закона о торговле, Земельного и Градостроительного кодексов, пишет РЕН-ТВ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
36
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
117
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
25 июля 2025  10:07
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
164
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
24 июля 2025  13:32
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
496
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
24 июля 2025  12:22
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
317
Весь список