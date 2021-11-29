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В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена

29 ноября 2021 10:44
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В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена

В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена – скоро она будет представлена на общественных слушаниях.
Судя по схеме, метро протянут примерно от Московского шоссе через Гагарина, Партизанскую, Верхне-Карьерную, реку Самару, вдоль Южного шоссе, через Уральскую, Утевскую до Долотного переулка, в районе пересечения с Пугачевским трактом. 

До строительства третьей линии еще очень далеко – пока заканчивается развитие первой ветки. На ней, кстати, разработчикам, возможно, придется отказаться от строительства одной станции.

"Так что что будущее этого современного вида городского транспорта прекрасно, но просматривается в очень далекой перспективе. Ну что же, мы ждали – и внукам ждать завещаем…", - сообщает Телеграм-канал "Злой самаритянин".

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Теги: В центре внимания Городской транспорт

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