В Геленджик вылетел первый рейс после трех лет перерыва

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Из Москвы в Геленджик отправился первый за три года пассажирский рейс. Авиасообщение между столицей и популярным курортом было приостановлено весной 2022 года из-за ограничений, связанных с безопасностью полетов в южных регионах России.

По данным корреспондента РИА Новости, рейс был почти полностью заполнен — из 183 кресел заняты были 175, что составляет около 95% загрузки. Ранее Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продажи билетов на прямые рейсы из Москвы в Геленджик, стоимость которых начинается от 17 тысяч рублей. Перевозки между двумя городами осуществляются на самолетах Airbus A320. Следующие полеты будут выполняться также 20 и 23 июля. Начиная с 25 июля рейсы по данному маршруту станут ежедневными.