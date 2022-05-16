В день открытия фестиваля «Российская студенческая весна» усилят работу общественного транспорта Самары

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В связи с проведением в Самаре церемонии открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на стадионе «Солидарность Самара Арена» 18 мая 2022 года для удобства горожан и гостей губернии будет усилена работа общественного транспорта.

До стадиона можно добраться на льготных автобусах №№ 1, 67 (остановка «Улица Алма-Атинская») и на межмуниципальных коммерческих автобусах №№ 305Д, 395, 396. Также на протяжении всей среды, 18 мая, до остановки общественного транспорта «Солидарность Самара Арена» будут курсировать трамваи маршрута № 7. Начиная с 16:00, к стадиону будет дополнительно организован подвоз зрителей трамваями маршрутов №№ 5, 21, 22, 24, 25. То есть задействуют подвижной состав в дополнение к основному на этих маршрутах.

Подвижной состав, работающий на указанных маршрутах, будет осуществлять и вывоз зрителей со стадиона с 23:00.

По окончании мероприятия дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 26, 34, 41, 47, 59 будут поданы на остановку «Алма-Атинская» по направлению в сторону проспекта Кирова, а на остановку с противоположной стороны будут также дополнительно поданы автобусы маршрутов №№ 1 и 67, следующие в микрорайон Крутые Ключи и поселок Красная Глинка.

Работа парковок у стадиона будет организована следующим образом:

- доступ к Южной парковке (въезд со стороны Московского шоссе через улицу Дальнюю) будет предоставлен машинам со спецпропусками и заказным автобусам;

- Северная парковка (въезд со стороны Волжского шоссе через улицу Арена 2018 или со стороны улицы Демократической через улицу Арена 2018) и Восточная парковка (въезд через улицу Арена 2018 либо Агропарк), а также парковка у Агропарка будут общедоступными на время проведения мероприятия.

Более подробно со схемой проезда к стадиону «Солидарность Самара Арена» 18 мая 2022 года можно ознакомиться в приложении.

Отметим также, что по информации министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области для комфорта зрителей будет усилена работа пригородного общественного транспорта – автобусов следующих маршрутов:

- № 305Д «Шестой причал – п. Петра Дубрава»;

- № 395 «Шестой причал – п. Петра Дубрава»;

- № 396 «ул. Тухачевского – п. Петра Дубрава».

Граждан просят заблаговременно планировать свои поездки.

Фото: администрация Самары