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В День города в Самаре будет усилена работа общественного транспорта

6 сентября 2024 16:53
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До полуночи будет продлена работа трамвайных маршрутов № 1, 3, 5, 20, 22, 13 и 4, а также троллейбусного маршрута № 6.

8 сентября в Самаре будут отмечать День города. Профильным городским департаментом принято решение об усилении работы общественного транспорта.

По окончании праздничного мероприятия, с 22:30, дополнительные автобусы будут поданы и размещены на улице Самарской – на участке между улицами Красноармейской и Льва Толстого. Задействуют автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 1, 2, 26, 34, 41, 47, 57, 50, 5д (с заездом в Волгарь). 

До полуночи будет продлена работа трамвайных маршрутов № 1, 3, 5, 20, 22, 13 и 4, а также троллейбусного маршрута № 6.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Акценты Самара

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