В связи с проведением общегородских мероприятий.
В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта
Гостей ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка-ярмарка, мастер-классы, литературные игры и конкурсы.
«Читающая Самара»: книжная ярмарка откроется накануне Дня города
Вячеславом Федорищевым принято решение о назначении Кристины Гнатюк на должность советника губернатора по молодежной политике.
Вячеслав Федорищев и советник по молодежной политике Кристина Гнатюк обсудили перспективы развития отрасли
На встречах кандидаты узнают о функциональных направлениях волонтёрства на форуме, условиях участия и бонусах, которые ждут волонтёров.
В губернии проходит презентация волонтёрской программы форума «Россия — спортивная держава»
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации очагов задымления на площади порядка 300 кв.м.
Ситуацией на полигоне «Преображенка» остается на контроле минприроды СО
К сожалению, есть пострадавший – пассажир мужчина. Передан медработникам.
В Борском районе водитель Лада Калины не справился с управлением автомобиля и врезался на препятствие на мосту
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта

10 сентября 2025 17:57
112
В связи с проведением общегородских мероприятий.

14 сентября в связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных Дню города, в историческом центре Самары будет скорректирована схема организации дорожного движения.

С 12:00 до 23:59 14 сентября ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по следующим участкам улично-дорожной сети:
- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;
- по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской;
- по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.

На вышеуказанных участках улиц с 18:00 13 сентября до 23:59 14 сентября запрещается остановка и (или) стоянка транспортных средств. Кроме того, парковку ограничат на ул. Самарской, в границах ул. Красноармейской и ул. Некрасовской – здесь запланировано размещение транспорта, который будет ждать жителей и гостей после завершения праздничных мероприятий. 

Ограничения не будут вводиться в отношении спецмашин оперативных служб (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), машин с пропусками, утвержденными Госавтоинспекцией Управления МВД России по г. Самара, а также городского наземного электрического транспорта. Трамваи проследуют по своим обычным маршрутам. Перевозки автобусами маршрутов №№ 3, 24, 34, 90, 91 и 226 будут организованы по скорректированным схемам в период с 12:00 до 23:59 14 сентября.

После окончания праздника на площади им. Куйбышева работу общественного транспорта усилят – с 22:00 перевозчики предоставят дополнительный подвижной состав:
 - трамваи маршрутов №№ 1, 3, 5, 20, 22 проследуют по ул. Красноармейской;
- автобусы маршрутов №№ 1, 5д, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 50, 67, 75, 86, 91, 226, 261 будут ожидать пассажиров на ул. Самарской в районе пересечения с ул. Красноармейской. 

Более подробно ознакомиться с временными схемами организации движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно в приложениях. Просим заблаговременно планировать свои поездки.

