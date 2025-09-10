В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта

112

14 сентября в связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных Дню города, в историческом центре Самары будет скорректирована схема организации дорожного движения.



С 12:00 до 23:59 14 сентября ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской;

- по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

- по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.



На вышеуказанных участках улиц с 18:00 13 сентября до 23:59 14 сентября запрещается остановка и (или) стоянка транспортных средств. Кроме того, парковку ограничат на ул. Самарской, в границах ул. Красноармейской и ул. Некрасовской – здесь запланировано размещение транспорта, который будет ждать жителей и гостей после завершения праздничных мероприятий.



Ограничения не будут вводиться в отношении спецмашин оперативных служб (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), машин с пропусками, утвержденными Госавтоинспекцией Управления МВД России по г. Самара, а также городского наземного электрического транспорта. Трамваи проследуют по своим обычным маршрутам. Перевозки автобусами маршрутов №№ 3, 24, 34, 90, 91 и 226 будут организованы по скорректированным схемам в период с 12:00 до 23:59 14 сентября.



После окончания праздника на площади им. Куйбышева работу общественного транспорта усилят – с 22:00 перевозчики предоставят дополнительный подвижной состав:

- трамваи маршрутов №№ 1, 3, 5, 20, 22 проследуют по ул. Красноармейской;

- автобусы маршрутов №№ 1, 5д, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 50, 67, 75, 86, 91, 226, 261 будут ожидать пассажиров на ул. Самарской в районе пересечения с ул. Красноармейской.



Более подробно ознакомиться с временными схемами организации движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно в приложениях. Просим заблаговременно планировать свои поездки.