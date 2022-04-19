В 2022 году в дни религиозных праздников в Самаре на кладбища традиционно направят автобусы

В 2022 году в дни религиозных праздников (Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родительская суббота – 24 апреля, 1 мая, 3 мая и 11 июня соответственно), а также в День Победы, традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам. Стоимость проезда на маршрутах - как в муниципальном транспорте; предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам.
Список маршрутов:
С детализацией расписания маршрутов можно ознакомиться по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/36472/