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В 2022 году в дни религиозных праздников в Самаре на кладбища традиционно направят автобусы

19 апреля 2022 13:07
57
В 2022 году в дни религиозных праздников в Самаре на кладбища традиционно направят автобусы

В 2022 году в дни религиозных праздников (Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родительская суббота – 24 апреля, 1 мая, 3 мая и 11 июня соответственно), а также в День Победы, традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам. Стоимость проезда на маршрутах - как в муниципальном транспорте; предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам.
 
Список маршрутов: 

  • - Маршрут №4к  
  • «п. Управленческий – кладбище «Лесное»;  
  • - Маршрут №27к 
  • «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;  
  • - Маршрут №36д 
  • «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;  
  • - Маршрут №36ю 
  • «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное»;  
  • - Маршрут №63э 
  • «А/с «Аврора» – кладбище «Рубежное»;  
  • - Маршрут №67к 
  • «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;  
  • - Маршрут №77д 
  • «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;  
  • - Маршрут №129э 
  • «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное». 

 
С детализацией расписания маршрутов можно ознакомиться по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/36472/

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