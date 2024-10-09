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Утром 9 октября из-за сильного тумана Самара встала в пробках

9 октября 2024 10:02
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Утром 9 октября из-за сильного тумана Самара встала в пробках
 

Областная столица оказалась окутана плотной завесой, из-за чего многие горожане опоздали на работу.

Утренний путь оказался для многих самарцев непростым. Осложнил его осенний туман, который местами так сгустился, что не было видно даже ближайших домов. Днем ранее Приволжское УГМС предупреждало, что видимость составит не более 500 метров.

- Я вышла на работу как обычно, но доехала с опозданием в 15 минут. Не сказать, чтобы машин на дорогах было больше, но вот заторов - да, плюс еще многие ехали медленно из-за плотного тумана. Иногда казалось, что нахожусь в молоке, - поделилась горожанка Мария.

Судя по Яндекс.Картам, обстановка на дорогах остается сложной и сейчас. Сервис оценивает пробки в 5 баллов, пишет Сова.

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