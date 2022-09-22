Утром 22 сентября Самару сковала гигантская автомобильная пробка

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Утро четверга, 22 сентября, у многих самарцев началось не с кофе, а с многокилометровой пробки на улице Ново-Садовой. Кадрами из эпицентра событий поделился мобильный корреспондент ГТРК "Самара".

По словам очевидцев, одна из главных транспортных артерий города буквально встала от пересечения с улицей Осипенко. Автомобили двигались очень медленно и с большим трудом.

На участке от улицы Масленникова до улицы Лейтенанта Шмидта около 9 утра было также все "окрашено" в красный цвет. Как известно, на одной из полос проходят работы по укладке асфальтового покрытия.

Если верить сервису Яндекс.Карты, то улица Ново-Садовая в действительности скованна огромной пробкой. На дорожном участке, помимо всего, произошла авария, которая также могла стать причиной затора.

Скриншот Яндекс.Карты