Услугой доставки еды к поезду на КбшЖД воспользовались 500 человек за январь – сентябрь

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Сервисом по доставке еды к поездам дальнего следования Куйбышевской железной дороги воспользовались 500 пассажиров за 9 месяцев 2024 года. По статистике наибольшей популярностью у пассажиров пользовались блюда русской и итальянской кухни.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу.

Кроме того, в вагонах поездов АО «ФПК» размещены QR-коды для более удобного перехода к оформлению заказа в сервисе.

С подробной информацией об услуге и перечнем городов, где она предоставляется, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы» («Питание в поездах»).